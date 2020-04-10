Очень и очень оптимистичная новость для всех любителей футбола пришла из ФРГ. Исполнительный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт заявил, что чемпионат Германии по футболу возобновится уже в следующем месяце. Всем клубам разрешено тренироваться, правда, строго соблюдая определенные правила безопасности.

Игры в двух дивизионах Германии будут возобновлены в начале мая, несмотря на пандемию коронавируса, как передает The New York Times.

18 клубов элитного дивизиона возобновят сезон, который должен быть завершен до конца июня.

Однако Зейферт уточнил, что матчи будут проводиться без болельщиков, скорее всего, до конца года, а это означает, что часть нового сезона в Бундеслиге также будет сыграна на пустых стадионах.

Однако, есть в этой радостной новости и тревожная нотка. С возобновлением чемпионата Германии соперник Шахтера по 1/8 Лиги Европы - немецкий Вольфсбург - получит очевидное преимущество перед ответным матчем.

Ранее "Страна" сообщала, что президент УЕФА назвал крайнюю дату, когда должен пройти финал Лиги чемпионов.

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