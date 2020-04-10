Врачи Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова начали принимать больных коронавирусом в тяжелом состоянии.

Об этом в пятницу заявил главврач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

"Мы лечим пациентов с коронавирусом. Женщину привезли из Першотравенска вчера в 18:40, на девятый день болезни. С тяжелой дыхательной недостаточностью. Насыщение крови кислородом всего 69% - угрожающее состояние. Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден методом ПЦР в тот же день. Всю ночь в реанимации спасали жизнь", - написал Рыженко.

Кроме того, он сообщил о еще одном тяжелом случае - беременной женщине, которая родила здорового ребенка.

"Вторая женщина - беременная с тяжелой вирусной пневмонией - 8 апреля родила здорового ребенка. Девочка. Вес 3,5 кг, рост 51 см. Происхождение пневмонии уточняем", - отметил медик.

Скриншот: Facebook/Сергій Риженко

Напомним, в Першотравенске Днепропетровской области вспыхнула эпидемия коронавируса. Из-за этого на въезде в поселок установили блокпост и пускают только местных.

Тем временем, по данным на 9 апреля, в Днепропетровской области число выявленных случаев коронавируса перевалило за полсотни.