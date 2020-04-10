Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, особое внимание на встрече уделялось Николаевской области, где не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом.

Владимиру Зеленскому сообщили, что в Николаевской области проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы. "Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными Covid-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - сказал глава государства.

Дополнительно уделили внимание финансированию больниц по всей стране в связи с изменением системы направления средств через внедрение второго этапа медицинской реформы.

Президент настоял на ускорении обеспечения средствами защиты неопорных больниц.

"Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к обеспечению их защиты должны проходить параллельно. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Вчера, 9 апреля, в Николаевской области с инспекцией был главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Он не нашел нарушений в работе медиков Николаева.

Спустя почти месяц после начала карантина в Николаевской области начали догадываться, что нужно проверить тесты на коронавирус.