В пятницу, 10 апреля, главный санитарный врач и заместитель министра здравохранения Украины Виктор Ляшко провел в Киеве брифинг на котором рассказал о ситуации с эпидемией Сovid-19 и о том, как проходит лечение зараженных.

Брифинг заместителя министра транcлировал официальный YouTube-канал Кабмина.

"С уверенностью скажу, что табачный дым стопроцентно влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни, а также тех осложнений, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в том числе коронавирусной болезни. Особенно, когда добавляется пневмония", - заявил Виктор Ляшко и посоветовал бросать курить.

Виктор Ляшко говорит о сигаретном дыму с отметки 6:40, видео: КабМін

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что по данным на утро 10 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 2 203 человек.