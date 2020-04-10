Вчера в Горловке от обстрела погибла 25-летняя девушка. Как утверждают в "ДНР" - город бомбили с беспилотника ВСУ.

Украинская сторона инцидента никак не комментирует, хотя, судя по фото и подробностям, гибель горловчанки не может быть фейком.

Отсутствие реакций на подобные трагедии - это было визитной карточкой власти Порошенко. Смерти гражданских во время боев комментировали крайне избирательно. Только если число жертв было не единичным - или гибелью начинали заниматься в международных организациях.

И пока, как видим, у Зеленского повторяют политику предыдущего президента.

Между тем обстрел в Горловке может означать новый виток войны и серьезную эскалацию боев. Особенно, на Донбассе начали всерьез воевать ударные беспилотники.

И молчание украинской власти относительно жертв удара по Горловке выглядит тем более показательно.

"Страна" выясняла подробности гибели девушки и разбиралась в последствиях трагеди.

Что произошло в Горловке

Вчера около 16 часов поселок Широкая Балка на окраинах Горловки подвергся обстрелу. Балка контролируется сепаратистами и находится вблизи от линии фронта.

Во время обстрела погибла молодая девушка - Мирослава Воронцова. Ей было 25 лет. О смерти сообщил "мэр" Горловки Иван Приходько.

Мирослава Воронцова

"Увы. Опять трагедия. Пос. Широкая балка. Обстрел. Погибла молодая девушка Мирослава В, 14.02.1994. Беспилотник сбросил мины по адресу: ул. Плотинная, 166. Девушка умерла по дороге в больницу", - написал Приходько.

Также от обтрела получил тяжелое ранение 59-летний мужчина.

В телеграм-каналах Донецка появилось фото погибшей девушки.

А Приходько позже опубликовал фото украинского паспорта Мирославы, на котором видно ее лицо. Он также заявил, что у девушки не было "паспорта ДНР" и обвинил украинскую армию в убийстве своих же граждан.

После гибели Мирославы "глава ДНР" Денис Пушилин тоже обвинил в этом Украину и заявил, что "мы оставляем за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами".

В утренней сводке штаба ООС, которая охватывает события 9 апреля, о событиях в Горловке не сказано ни слова. При этом говорится, что в ходе ответной стрельбы украинцы уничтожили одного "российского оккупанта", а второго ранили.

"По предварительным подтвержденным данным разведки Объединенных сил, 09 апреля наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта, еще одного - ранили", - говорится в сводке.

То есть с информацией, изложенной сепаратистами, совпадает только количество погибших и раненых на неподконтрольной территории.

В остальном никакой реакции официального Киева на гибель девушки в Горловке вообще не последовало. То есть даже не было попытки обинить в этом сепаратистов.

В самом же городе новость о трагедии взбудоражила многих.

Обращение к Зеленскому

После гибели Мирославы митрополит Горловский и Славянский Митрофан (УПЦ) записал видеообращение к Владимиру Зеленскому с призывом расследовать происшествие.

Он заявил, что и погибшая девушка, и раненый мужчина являются близкими родственниками сотрудников Горловского епархиального управления. Митрофан уверен, что вела обстрел украинская сторона, и Зеленский должен разобраться, кто в этом виноват.

"Первый вопрос, на который я хотел бы получить ответ: что общего у обстрелов минами с беспилотников домов мирных граждан с обороной территориальной целостности Украины? Иначе, чем уголовным преступлением, такие действия назвать нельзя. У таких вещей обязательно есть фамилия, имя и отчество того, кто это сделал, потому что известны время и место, где было совершено преступление. У Вас как у верховного главнокомандующего есть власть и возможность задать вопрос тем, кто находился в это время на этом месте, по чьему приказу и кем была осуществлена данная акция.

Люди в Горловке шестой год живут в этом ужасе. Еженощные обстрелы, которые на короткое время прекращаются, а потом возобновляются снова, уже стали привычным фоном жизни. Но каждый раз, когда происходят такие убийства, снова и снова встаёт вопрос: доколе это будет продолжаться? Людей, которые здесь живут, Вы называете гражданами Украины. Можно ли вот так безнаказанно, без суда и следствия, просто как в компьютерной игре взять и совершить такое злодеяние?" - заявил митрополит.

По его словам, ему хотелось бы лично от Зеленского услышать оценку происходящего, а также слова соболезнования родственникам погибших.

"Так как обстрелы не прекращаются, хотелось бы услышать ответ и на другой вопрос: когда это всё закончится? Какая необходимость в этих обстрелах и в продолжении боевых действий? Ведь с каждой такой смертью и с каждым таким событием возрастает вероятность, что разговоры о мире останутся только разговорами, и он так никогда и не наступит. Кто возьмёт на себя ответственность за то, чтобы прекратили стрелять и таких чудовищных событий больше не происходило?" - сказал Митрофан.

Также он хотел бы узнать, будет ли создана следственная группа, назначено расследование происшествия.

"... Я хотел бы обратиться и непосредственно к министру обороны и командующему вооружёнными силами Украины здесь, на Донбассе, чтобы они тоже дали ответы на эти вопросы. Также я обращаюсь к международным организациям, чтобы они обратили внимание, что на фоне борьбы за жизни людей во время пандемии коронавирусной инфекции продолжают совершаться убийства, которые могут остаться незамеченными и безнаказанными. Цель моего обращения — чтобы этого не произошло", - подытожил митрополит Митрофан.

Что известно о Мирославе Воронцовой

Погибшая девушка в 2017 году закончила Горловский институт иностранных языков.

Судя по фото, она была не замужем и без детей - из семейных фото лишь снимок с маленькой сестрой.

На фотографиях она то в Донецке, то в Горловке, Харькове и даже в российском Калининграде.

В остальном на страничке Мирославы - фото самой себя и подруг.

Судя по профилю в Facebook, девушка работала в туристической отрасли - в частности, одном из отелей Анталии.

Что означает новый виток смертей на Донбассе

Гибель девушки, которая не могла и близко иметь отношения к боевым действиям - такие эпизоды на войне за последние годы стали редкостью. И каждый случай безусловно является не только трагедией - но и показателем того, насколько реально стремятся установить мир у Зеленского.

По факту новая украинская власть обходит смерти людей на неподконтрольных территориях таким же молчанием, как и старая. То есть даже не делая попыток опровергнуть свою причастность к трагедии. Или хотя бы принести соболезнования семьям погибших - граждан Украины.

Тем более, что обвинение прозвучало серьезное - обстрел территории "ДНР" из беспилотника. Что повлекло гибель гражданских.

То, что люди начали гибнуть от беспилотников может означать новый виток войны, анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Нет точных сведений, что это был за беспилотник – турецкий ли аппарат, который показал себя этой зимой в боях за Идлиб (их прошлой весной закупила Украина - Ред.). Либо иная модель. Но, в любом случае, использование беспилотников для нанесения ударов в тылу противника – это новый виток эскалации.

В ответ "ДНР" включит систему ПВО, а возможно и нанесет ответные удары.

То есть никакой "заморозки" конфликта, стремление к которой приписывают Зеленскому и его команде (типа политчасть Минских соглашений не выполняем, но войну сворачиваем) нет и близко. Военные действия идут по-прежнему и даже, как видим, переходят на новый уровень.

При этом в переговорном процессе тупик – начиная от политической части и заканчивая разведением войск.

Все это создает опасную ситуацию, когда конфликт может полыхнуть в любой момент. Причем карантин и связанные с ним проблемы является не столько помехой, сколько стимулом для эскалации. Чтоб отвлечь население от нарастающих внутренних проблем. Особенно когда пугать эпидемией народ уже больше не получится (всем это предельно надоест) и нужно будет на что-то другое переключить внимание.

А потому все эти маневры с "заморозкой" переговоров в Минске крайне опасны. Потому что они не к "заморозке" войны ведут, а ровно к обратному результату. Реально закончить войну можно лишь только одним образом – выполнив до конца Минские соглашения, включая их политическую часть – мирная реинтеграция Донбасса на особом статусе. Все остальные схемы нерабочие", - пишет телеграм-канал.