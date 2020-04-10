По данным на пятницу, 10 апреля, в Испании официальное число погибших от коронавируса - 605 человек, это является самым низким показателем с 24 марта.

Об этом сообщает El Pais.

По данным Министерства здравоохранения страны, на 10 апреля количество летальных случаев в Испании снижается второй день подряд, общее количество умерших составляет 15 843.

За последние сутки зафиксировано около 4 576 новых случаев инфицирования, и это на тысячу меньше, чем день назад. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 157 022 человека.

Также сообщается, что 55 668 человек вылечились. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 43 000 человек, и в Каталонии - более 31 000 человек.

Вчера мы сообщали, что распространение коронавируса в Испании достигло пика, и теперь, по данным премьер-министра страны Педро Санчеса, инфекция пойдет на спад. Но возвращение к нормальной жизни и снятие ограничительных мер произойдет не сразу, а будет "постепенным процессом".