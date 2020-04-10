В Закарпатской области тотально ужесточат карантин в выходные дни, запретив местным жителям выходить из дома с обеда субботы и до понедельника. Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко. передает "Укринформ".

Уточняется, что решение о введении максимального ограничения передвижения граждан приняла региональная комиссия. Начиная с 13:00 субботы 11 апреля по 6:00 понедельника 13 апреля жителям Закарпатья нужно оставиться дома. По словам Гетманенко, нарушителей будут штрафовать на 17 тысяч гривен.

"Мы усиливаем контроль за существующими карантинными мероприятиями. В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии", - заявил Гетманенко.

По данным на 10 апреля, на Закарпатье коронавирус выявлен у 56 человек, 1 больной выздоровел, трое - скончались.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве коронавирусом заразились еще двое медиков. Всего в столице почти 350 случаев.

Также мы сообщали, что в украинских больницах 923 пациента с коронавирусом, 43 подключены к ИВЛ.