На киевских предприятиях и учреждениях, где зафиксируют вспышки коронавирусной инфекции, будут вводить принудительный карантин.

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга.

"Чтобы предупредить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где выявлены очаги заболевания – на предприятиях, в учреждениях", - сказал Кличко.

Видео: Facebook/Виталий Кличко. Смотреть с 3:35

Напомним, ранее Кличко сообщил, что по данным на утром пятницы в Киеве подтверждено 348 случаев заражения коронавирусом. Из них 6 - летальные исходы, а 12 человек - выздоровели.

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