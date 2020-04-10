В ближайшие выходные, 11-12 апреля, в Киеве усилят патрулирование, чтобы следить за соблюдением карантинных ограничений жителями столицы.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице, увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в публичных местах Киева", - сказал Кличко.

По его словам, киевлянам лучше оставаться дома, не подвергать опасности себя и свою семью.

"Потому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами, не идите туда, где вам могут оштрафовать, берегите себя и своих близких. В Вербное воскресенье (12 апреля - Ред.) тоже оставайтесь дома с семьей", - заявил мэр столицы.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко. Об усиленном патрулировании - с 02:20

Напомним, по данным на утро пятницы, 10 апреля, в Киеве подтверждено 348 случаев заражения коронавирусом. Из них 6 - летальные исходы, а 12 человек - выздоровели. За сутки инфекцию выявили у 13 человек.