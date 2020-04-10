После того, как детективы ГБР провели обыск в доме экс-нардлепа Татьяны Черновол и предъявили ей подозрение в убийстве, сама она заявила, что не причастна к этому.

Она рассказала так же о том, что после обыска ей вручили подозрение по ряду статей и вызвали на допрос в ГБР 14 апреля, а также изъяли одежду, в которой она была во время "Революции достоинства".

Видео признаний Черновол распространила на своем ресурсе партия "Европейская солидарность".





"Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и не имели права забирать ... У меня здесь живет большая семья, много вещей - обыскивали везде: и подвал, и погреб. У меня сообщение о подозрении - 8 статей. В половине из них наказание-то там от 5 до 15 лет", - рассказала Черновол.



Дело против нее она называет политическими репрессиями.



"Поджигала ли я офис Партии регионов? Да... Причастна я к убийствам? Нет, мои руки не в крови", - заявила экс-нардеп.



По ее словам, поджогом офиса партии пытались отвлечь внимание силовиков, чтобы спасти майдановцев, и "оттянуть на себя" так называемых "титушок".

Ранее "Страна" в материале "Убийство на Липской" разбиралась получит ли Татьяна Черновол пожизненное за сожжение человека.