В Киеве тестов на коронавирус в аптеках нет, несмотря на заверения Минздрава о том, что скоро экпресс-тесты появятся в аптеках. Человек, имеющий симптомы коронавируса, не может самостоятельно купить тест и подтвердить заболевание в домашних условиях.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время сегодняшнего онлайн брифинга.

"Купить тест на коронавирус (в аптеках Киева, - Ред.) и сделать его самостоятельно невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы", - заявил Кличко.

Он отметил, что пациентам с симптомами заболевания назначение медики вначале делают экспресс-тест на коронавирус, и если результат этого теста будет положительным, врачи берут образец для ПЦР-теста, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз в лабораторных условиях. По информации Кличко, на сегодняшний день в столице есть более 13 тысяч экспресс-тестов, а тестов ПЦР сделано более 3 тысяч.

Кличко также отметил, что ПЦР-тестов украинского производства в стране пока нет. "Насколько я знаю, Министерство здравоохранения заказало 2 млн тестов отечественным институтам и на следующей неделе ожидают первую партию в 20 тысяч. Насколько они будут качественными и эффективными - увидим на практике", - добавил мэр Киева.

Видео: Facebook/Виталий Кличко. Смотреть с 3:00

Как сообщала "Страна", в Киеве коронавирусом заразились 350 человек. В том числе двое медиков.

В Украине на утро 10 апреля количество зараженных коронавирусом выросло до 2 203 человек.