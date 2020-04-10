В Соединенных Штатах Америки ежедневно увеличивается количество летальных случаев от Covid-19. Вирус убивает больше людей, чем онкологические и сердечно-сосудистые болезни.

Об этом сообщает Fox News.

В пятницу, 10 апреля, стало известно, что коронавирусная инфекция является причиной смерти номер один в США.

Согласно данным, опубликованным во вторник, 8 апреля, доктором Марией Данилычевой в Сан-Диего, штат Калифорния, вирус является причиной 1970 случаев смерти в США за сутки. К примеру, если сравнить, 1774 случая смерти в день связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 1641 - с онкологией.

Как сообщалось ранее число смертей от коронавируса в США продолжает резко увеличиваться. По данным на 10 апреля от вируса скончалось около 1 600 человек.