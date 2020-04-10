Учителям в регионах местные чиновники начали урезать зарплаты из-за "простоя" во время карантина. В частности, отдел образования Бориславского городского совета издал распоряжение о введении простоя для учебных заведений города Борислав и пгт Сходница на время карантина, согласно которому работникам образования начислят всего две трети должностного оклада. Копию документа опубликовала в соцсети львовянка Вероника Телефанко.

"На родине школы закрыли на простой, хотя дети, учителя и интернет в наличии, и нет никаких организационных ни технических причин прекращать "производственный процесс", - говорится в сообщении.

Документ подписала начальник отдела образования Бориславского городского совета Элла Качмарик. В нем идет речь о том, чтобы с 7 апреля ввести простой для всех учебных заведений Борислава и пгт Сходница.

"Оплата труда работникам учреждений образования во время простоя проводиться согласно ст.113 п.1 КЗоТ, где предусмотрена оплата простоя не по вине работника, в том числе в связи с карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, в размере 2/3 должностного оклада (ставки заработной платы)", - говорится в документе.

Фото: facebook.com

Напомним, и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий 26 марта на брифинге заявила, что все педагогические работники на период карантина должны получать среднюю зарплату. Минобразования уже направило ряд документов в высшие учебные заведения.

Также мы сообщали, что в школе Львова учителям и детям запретили смотреть видеоуроки в рамках анонсированной Зеленским программы из-за "неправильных" каналов.