После того как 9 апреля в Горловке на временно неподконтрольной территории Донецкой области под обстрелом погибла 26-летняя девушка, митрополит Горловский и Славянский Митрофан записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом расследовать происшествие.

Видео обнародовано в YouTube.

Митрополит Митрофан заявил, что, миной с беспилотного летательного аппарата была убита 26-летняя девушка Мирослава и тяжело ранен 59-летний Михаил, оба они являются близкими родственниками сотрудников Горловского епархиального управления. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Митрофан заявил, что вела обстрел украинская сторона и заявил, что Зеленский должен разобраться, кто именно виноват в смерти Мирославы.

"Первый вопрос, на который я хотел бы получить ответ: что общего у обстрелов минами с беспилотников домов мирных граждан с обороной территориальной целостности Украины? Иначе, чем уголовным преступлением, такие действия назвать нельзя. У таких вещей обязательно есть фамилия, имя и отчество того, кто это сделал, потому что известны время и место, где было совершено преступление. У Вас как у верховного главнокомандующего есть власть и возможность задать вопрос тем, кто находился в это время на этом месте, по чьему приказу и кем была осуществлена данная акция.

Люди в Горловке шестой год живут в этом ужасе. Еженощные обстрелы, которые на короткое время прекращаются, а потом возобновляются снова, уже стали привычным фоном жизни. Но каждый раз, когда происходят такие убийства, снова и снова встаёт вопрос: доколе это будет продолжаться? Людей, которые здесь живут, Вы называете гражданами Украины. Можно ли вот так безнаказанно, без суда и следствия, просто как в компьютерной игре взять и совершить такое злодеяние?" - заявил митрополит.

По его словам, ему хотелось бы лично от Зеленского услышать оценку происходящего, а также слова соболезнования родственникам погибших.

"Так как обстрелы не прекращаются, хотелось бы услышать ответ и на другой вопрос: когда это всё закончится? Какая необходимость в этих обстрелах и в продолжении боевых действий? Ведь с каждой такой смертью и с каждым таким событием возрастает вероятность, что разговоры о мире останутся только разговорами, и он так никогда и не наступит. Кто возьмёт на себя ответственность за то, чтобы прекратили стрелять и таких чудовищных событий больше не происходило?" - сказал Митрофан.

Также он хотел бы узнать, будет ли создана следственная группа, назначено расследование происшествия.

"... Я хотел бы обратиться и непосредственно к министру обороны и командующему вооружёнными силами Украины здесь, на Донбассе, чтобы они тоже дали ответы на эти вопросы. Также я обращаюсь к международным организациям, чтобы они обратили внимание, что на фоне борьбы за жизни людей во время пандемии коронавирусной инфекции продолжают совершаться убийства, которые могут остаться незамеченными и безнаказанными. Цель моего обращения — чтобы этого не произошло", - подытожил митрополит Митрофан.

Видео: YouTube/ Горловская епархия УПЦ

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