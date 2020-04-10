Глава Украины Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили по телефону вопросы текущей ситуации в глобальном и региональном противодействии распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 10 апреля.

"Желаю выдержки и сил всем гражданам Республики Корея, особенно тем, кто пострадал и потерял близких в результате распространения пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем больным", – отметил Владимир Зеленский.

Также президент Украины высоко оценил опыт и эффективность мер, которые предпринимает Республика Корея для сдерживания пандемии. Владимир Зеленский поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен Корее за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тысяч ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе", – подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, лидеры обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медицинского оборудования. Отдельное внимание лидеры государств уделили вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, а также выразили удовлетворение ростом товарооборота между странами, несмотря на негативные последствия пандемии для мировой экономики.

"COVID-19 не должен уничтожить существующую систему международной торговли и экономические связи. Украина – надежный партнер. Надеюсь на дальнейшее развитие экономических связей и привлечение инвестиций южнокорейских компаний", – сказал Владимир Зеленский.

Собеседники отметили успешный опыт реализации корейских инвестиционных проектов в Украине, в частности в агропромышленной сфере. Обсуждались также вопросы введения взаимного безвизового режима между обеими странами, что будет способствовать развитию межчеловеческих контактов. Главы государств договорились активизировать политический диалог и осуществить обмен визитами после завершения пандемии.

Напомним, 30 марта Украина получила 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус из Южной Кореи.

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