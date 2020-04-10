Сегодня, 10 апреля, детективы ГБР провели обыски в доме экс-нардепа Татьяны Черновол. Ей уже объявили подозрение в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Речь идет о нападении и поджоге офиса Партии регионов в 2014 году во время которого погиб человек.

А в ходе сегодняшнего обыска в доме у Черновол выявили настоящий арсенал - как минимум автоматическую винтовку, пистолет и нож, как передает пресс-служба ГБР.

"10 апреля 2020 года следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемогй. В ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

Фото: dbr.gov.ua

В случае доказательства вины, Татьяне Черновол грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.