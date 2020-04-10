Мэр Киева Виталий Кличко договорился с представителями церквей о перенесении традиционной поминальной недели после Пасхи на время, когда карантин по коронавирусу будут ослаблен.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге 10 апреля.

"Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, несмотря на ограничения и ситуацию с распространением инфекции, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят", - отметил Кличко.

Городские власти полностью поддерживает эту позицию. Главное, добавил он, без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху.

Видео: Facebook/Виталий Кличко. Смотреть с 7:22

Красная горка (или Гробки) - это народное название первого воскресенья после Пасхи. В этом году она выпадает на 26 апреля. А неделя после Пасхи считается поминальной. Существуют различные названия поминальных дней - Проводы, Гробки, Дарное воскресенье, Опроводы, Поминальное воскресенье, Томино воскресенье, Хомино воскресенье, Красная горка.

Напомним, Киево-Печерская лавра проведет прямую трансляцию службы на Пасху.

Ранее Кличко рассказал, что в Киево-Печерской Лавре выявили 26 новых случаев коронавируса. В Киеве почти 350 случаев заражения коронавирусом, среди заболевших - двое медиков.