Следователи киевского управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол, у которой сегодня провели обыск.

Ее подозревают в умышленном убийстве человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщается на сайте ГБР в пятницу, 10 апреля.

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 10 апреля 2020 следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемой, во время которых изъяты вещественные доказательства: предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

Фото: dbr.gov.ua

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что ГБР объявило Черновол пидозру в препятствовании деятельности журналиста.

Также мы сообщали, что ГБР опубликовало видео, как Черновол перелезла на территорию Бюро через забор с колючей проволокой.