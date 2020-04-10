Всемирный банк дополнительно предоставит Украине $150 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса. Из них $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии Covid-19 и $100 млн для повышения уровня социальной защиты в целом.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.



Об этом на встрече в Киеве договорились представители правительства и Всемирного банка. В мае Украина получит $50 млн на соцподдержку. Деньги пойдут на выплаты пенсионерам, получателям пособий по инвалидности. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидий и сняты ограничения на их получения для потерявших работу из-за ограничительных мер.

В Кабмине уточняют, что деньги предоставляются в качестве дополнительного финансирования в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года. Средства будут перечислены в госбюджет.

Напомним, в Украине за год на 13% выросло количество официальных безработных. Пособие по безработице можно оформить онлайн.