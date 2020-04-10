По данным на утро пятницы, 10 апреля, в Киеве подтверждено 348 случаев заражения коронавирусом. Из них 6 - летальные исходы, а 12 человек - выздоровели.

Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, которые заболели коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 13 человек. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Заболели 8 женщин от 21-91 лет и 14-летняя девочка. Четверо мужчин от 35 до 71 лет. Среди киевлян, которые заболели за прошлые сутки - двое медиков", - сообщил Кличко.

Видео: Facebook/Виталий Кличко. Смотреть с 0:08

Напомним, по данным на утро 10 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 2 203 человек.

Как сообщалось, вчера в Киеве был установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки, всего инфекция была выявлена у 335 человек.