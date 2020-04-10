Сегодня, 10 апреля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков провел совещание с главами парламентских фракций. После завершения встречи спикер дал брифинг, на котором, в частности признал, что еще не знает, когда парламент сможет заняться так называемым "антиколомойским законом", к которому подали больше 16 000 правок.

Об этом передает Telegram-канал "Политика страны".

"Если мы говорим о его рассмотрении, к сожалению, я не могу сказать, когда это произойдет по той простой причине, что по состоянию на сегодня еще не сформирована таблица", - сказал Разумков.

Он напомнил, что профильный комитет после того, как сформирует сравнительную таблицу к законопроекту, должен "пройтись по поправкам", и только после этого этот документ можно будет рассматривать в зале заседаний Рады.

По словам Разумкова, сейчас трудно сказать, сколько времени это займет. "Работают все интенсивно. Думаю, что на это уйдет немного времени", - добавил спикер.

При этом он уточнил, что никто не собирается затягивать процесс подготовки к рассмотрению во втором чтении законопроекта.

"Давайте последовательно двигаться в этом направлении, затягивать этот процесс никто не собирается, ни комитет, ни все те группы, даже те, которые давали эти предложения", - добавил Разумков.

Напомним, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 000 поправок.

10 апреля глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев заявил, что комитет не подготовит к внеочередному заседанию Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, банковский законопроект к рассмотрению во втором чтении.

Ранее "Страна" сообщала, что "антиколомойский" законопроект могут попытаться принять без рассмотрения 16 тысяч поправок.