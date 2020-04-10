Несмотря на то, что Кабмин 9 апреля запретил работу строительных магазинов в Украине, супермаркеты "Эпицентр" продолжают работать, а купить в них можно любые товары из ассортимента. Также не приостановил работу и строительный гипермаркет "Леура Мерлен".

Об этом сообщает журналист "Страны".

По состоянию на утро пятницы, 10 апреля, парковка возле "Эпицентра" на Оболони забита. На входе в супермаркет выстроилась очередь - входящим измеряют температуру.

Фото: "Страна"

В пресс-службе "Эпицентра" утверждают, что запретов, установленных Кабмином, они не нарушают, так как супермаркеты на карантине функционируют как сеть хозяйственных магазинов, обеспечивающих население товарами первой необходимости.

"Именно поэтому отделы с товарами не первой необходимости в магазине "Эпицентр" закрыты, а охрана пропускает в торговый зал только покупателей, которые пришли за средствами защиты и дезинфекции, медицинскими приборами, средствами кварцевания и обеззараживания воздуха, товарами личной гигиены, бытовой химией, базовыми пищевыми продуктами (мука, масло, вода, напитки, фрукты), детским питанием и товарами для детей", - заявили в пресс-службе.

Впрочем, в "Эпицентре" на Оболони журналист "Страны" обнаружил, что в магазине продается все, включая, к примеру, стройтехнику. Кроме того, в магазине довольно много покупателей, между ними не всегда соблюдается безопасная дистанция.

Фото: "Страна"

Достаточно много машин припарковано и возле гипермаркета "Леура Мерлен" на Кольцевой Дороге, 12. На входе - длинная очередь. В магазин пускают по одному, когда кто-то из покупателей покидает помещение. Посетителям делают скрининг, но он очень условный: луч градусника наводят на руку и пропускают, не дожидаясь результата.

Фото: "Страна"

В самом гипермаркете официально работают только два отдела: с товарами для сада и огорода, а также инструментами. Остальные якобы закрыты, но в каждом есть консультант которого можно позвать и тот принесет нужный товар. На деле продают абсолютно все: краску, гвозди, обои, умывальники.

Фото: "Страна"

Напомним, мы публиковали фоторепортаж, как работает "Эпицентр" в Броварах после вступления в силу новых ограничений Кабмина.

После выхода этого материала в "Эпицентре" заявили, что они "работают как сеть хозяйственных магазинов для обеспечения населения всем необходимым. Именно поэтому отделы с товарами не первой необходимости в магазине "Эпицентр" закрыты".

В тоже время, как видим из нашего репортажа, это далеко не так.