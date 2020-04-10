Американский президент Дональд Трамп назвал фейком информацию СМИ о том, что разведка еще в ноябре доложила ему о возможной опасности в связи со вспышкой коронавируса в Ухане.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Президент США ретвитнул запись американского политического консультанта и социолог Фрэнка Лунца.

"Сегодня ABC News процитировали два "источника" о том, что в ноябре 2019 года Трамп получил брифинг с информацией о предупреждении надвигающейся пандемии коронавируса. Теперь их "источники" опровергнуты. Журналисты должны заботиться о фактах больше, чем о Трампе" - написал эксперт.

Трамп также написал, что новости ABC - лживые, а журналисты знали, что неправы и все равно опубликовали информацию.

Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что якобы разведка США предупреждала Белый дом о катастрофических последствиях коронавируса еще в ноябре. Утверждалось, что американское правительство могло бы на раннем этапе усилить меры по смягчению и сдерживанию коронавируса и подготовиться к кризису, если бы приняло доклад во внимание.

Скриншот: Twitter/ Дональд Трамп

Напомним, что по состоянию на 10 апреля в США от коронавируса умерли свыше 16 000 человек.