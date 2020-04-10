Учителя, которые во время карантина ведут онлайн-школу для укранских детей не исключают, что в уроках и дальше будут встречаться ошибки, поскольку у проекта нет ни корректоров, ни редакторов.

Об этом пишет "КП в Украине".

"У нас нет редакторов. Мы впервые видели запись уроков вместе с телезрителями. Поэтому может быть все, что угодно", - заявила Юлия Набок-Бабенко, учительница математики, переселившая белых медведей из северного на южный полюс.

По словам преподавателя, письмо от имени "мишки Антарктического", ошибку в котором сразу заметили пользователи, она писала сама.

"Я вам больше скажу: медведи и писать не умеют, да и в Фейсбук они вряд ли заходят. Я сама писала письмо, перед тем проверяла информацию и про Антарктический полуостров, и про белых медведей. Если люди посмотрят урок уже ради этого - я буду счастлива. Вместе с тем повторят члены предложения", - ответила учительница.

Из-за негативных комментариев в сети учительница не переживает. Говорит, что слов благодарности в свой адрес слышит намного больше.

Юлия Набок-Бабенко также запомнилась креативным подходом к изучению числительных. Объясняя, зачем они нужны, учительница сказала: "чтобы правильно говорить о деньгах" и "чтобы правильно выражать свои желания". В качестве объекта желания, иллюстрирующего этот постулат, выбран iPhone последней модели. Такие примеры учительница объяснила тем, что все дети интересуются айфонами. Будь на доске нарисованы яблоки или груши, вряд ли бы он привлек внимание школьников.

Напомним, онлайн-школа стартовала в Украине 6 апреля. Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Ранее "Страна" писала о том, что в онлайн-уроке по географии для украинских школьников снова нашли ошибку.

Также мы разбирались, почему так много ляпов в телеуроках на карантине.