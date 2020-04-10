Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу 19 апреля на собственном сайте и ведет переговоры по вопросу трансляции с телеканалами.

Об этом сообщил митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря) в комментарии "Украинским новостям". "У нас каждый день трансляции богослужений из лавры на сайте ведутся", - сказал он. По его словам, пасхальная служба не станет исключением.

Также он сообщил, что вопрос привлечения телеканалов к трансляции службы на Пасху на данный момент обсуждается. "Этот вопрос обсуждается", - уточнил Климент.

Ранее Киево-Печерская Лавра провела прямую трансляцию службы на Благовещенье во время карантина.

Как сообщала "Страна", в Киево-Печерской Лавре 4 случая коронавируса. Возможно, болен и настоятель митрополит Павел. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Киево-Печерской Лавре выявили 26 новых случаев коронавируса.