В четверг, 9 апреля, в Киеве следователи сообщили о подозрении в хулиганстве мужчине, который в феврале текущего года хамил и бил продавщиц в магазине Roshen.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 следователями Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который совершал хулиганские действия в помещении кондитерского магазина на ул. Евгения Сверстюка в Днепровском районе Киева", - сказано в сообщении.

Любопытно, что видео инцидента появилось и стало распространятсья в соцсетях 5 апреля. Утверждалось, что очевидец заснял инцидент, который случился во время карантина. На ролике видно, как высокий мужчина, не обращая внимания на окрики, подходит к продавщице и бодает ее головой. После этого девушка буквально впечатывается в стеллаж, но успевает отбежать от агрессора. Затем в дело включается менеджер, которая объясняет посетителю, что ему просто сделали замечание.

Впрочем, как утверждают в прокуратуре, инцидент произошел еще в феврале. Полицейские установили личность хулигана. Сообщается, что это киевлянин, 1970 года рождения. 9 апреля ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 УК Украины - хулиганство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

А замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook обнародовал видео, в котором раскрывается личность мужчины. Утверждается, что это 49-летний таксист Олег Барановский.

"Я совершил очень плохой поступок. Все произошло в одном магазине, торгующем кондитерскими изделиями. В тот день у меня была ночная смена, тяжелая ночная смена. Мы поработали и с товарищем решили ее обсудить. Естественно, немножко выпили крепких напитков. Хочу принести свои извинения: поступил я, конечно, совсем не по-мужски. Это очень страшно и неприятно, конечно, мне все это переживать", - комментирует произошедшее сам мужчина.

Видео: Facebook/ Антон Геращенко

Скрниншот: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Напомним, недавно полтавская полиция открыло дела против хулигана, который швырнул монеты в лицо кассиру.

После этого мужчина также попросил прощения за свой поступок, ведь ему грозит до 6 месяцев.