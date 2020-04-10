В городе Олешки Херсонской области в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса на выходных, 11, 12 апреля, введут дополнительные карантинные ограничения. Жители не смогут покинуть свои дома, а город будет закрыт на въезд и на выезд.

Об этом на странице Facebook сообщил городской голова Олешков Дмитрий Воронов

"На выходные дни Олешки будут полностью закрыты на карантин, на улице выйдет много патрулей для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня. На выходные просим всех оставаться дома", - сказал Воронов.

Ограничения вводятся на период с 11:00 11 апреля до 6:00 13 апреля.

Скриншот: Facebook Дмитрий Воронов

Напомним по состоянию на 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.