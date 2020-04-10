Сегодня, в Верховной Раде после заседания глав фракций начался брифинг спикера Дмитрия Разумкова.

Как сообщает корреспондент "Страны", Разумков на брифинге заявил, что внеочередное заседание парламента состоится в понедельник, 13 апреля. Ориентировочное начало - 14:00.

Главными вопросами, которые вынесут на рассмотрение Рады станут изменения в бюджет, геокадастры, законопроект о противодействии коронавирусу, усиление ответственности за поджоги леса и травы.

Напомним, на совещании с главами фракций был премьер Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко.

Ранее Разумков уже подтверждалперенос внеочередного заседания Рады на понедельник.

Также стало известно, что "антиколомойский" закон к понедельнику не успеют оформить из-за 16 тысяч поправок. Однако в Раде уже разработали два механизма для обхода всех правок.