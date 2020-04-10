Украинские аптеки могут принимать самостоятельное решение о закупке тестов на коронавирус, поэтому экспресс-тесты для выявления Covid-19 могут появиться в продаже в аптеках.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга.

По словам Ляшко, любые аптеки могут сегодня закупать тест-системы. "В аптеках могут продаваться экспресc-тесты, и это вопрос субъектного хозяйствования, которое владеет аптекой", - сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что частные лаборатории также могут покупать тест-системы и проводить исследования на обнаружение коронавирусной болезни. При этом о каждом положительном или отрицательном случае исследования они должны отчитываться в Минздрав. Это необходимо для определения контактных лиц.

Как сообщала "Страна", на утро 10 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 2 203 человек. В России число заболевших коронавирусом превысило 11 тысяч человек.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не нашел нарушений в работе медиков Николаева и заявил, что в ДТП попала не него машина.