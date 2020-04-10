Сегодня сдвинулось с мертвой точки дело шестилетней давности - об убийстве сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова.

Он погиб 18 февраля 2014 года при штурме здания участниками Евромайдана во главе с Татьяной Черновол. Сегодня у нее дома провели обыск по этому поводу. А позже вручили подозрение.

Захаров - технический работник, системный администратор офиса. После гибели новые власти внесли его в список "Небесной сотни". Однако смерть мужчины никто не расследовал по очевидной причине - он погиб от рук майдановцев. А Черновол позже вообще стала депутатом от "Народного фронта".

И вот, через много лет, следствие наконец открыло глаза на очевидные факты, которых никогда никто не скрывал. Разумеется, "прозрение" спустилось на ГБР не случайно. А скорее всего в контексте того, что в адрес Владимира Зеленского все чаще идут обвинения, что он спелся с предыдущей властью и покрывает ее преступления, блокируя подозрения тому же Петру Порошенко или радикалу Сергею Стерненко.

В этом смысле Татьяна Черновол, которая осталась за бортом власти, может быть удобным громоотводом для таких настроений. Что впрочем никак не отменяет факта ее прямого участия в поджоге офиса регионалов. И вызванной им смерти человека.

"Страна" вспоминала, как жгли офис ПР в центре Киева и от чего погиб его работник Владимир Захаров. И действительно ли Черновол сядет за это в тюрьму.

Обыск у Черновол

О том, что к ней домой приехало ГБР, рассказала сама Татьяна в Facebook. "Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана", - написала она.

Черновол живет в селе Гора под Борисполем - это поселок, где много новостроев и коттеджей.

Она также опубликовала решение суда об обыске, в котором говорится, что Черновол 18 февраля 2014 года, действуя с группой лиц, причинила смерть Владимиру Захарову - путем поджога здания офиса Партии регионов бутылками с горючей воспламеняющейся жидкостью.

В этом документе указано несколько статей УК, на основании которых проводится обыск. Одна из них - 115-я, то есть убийство.

Позже в этот день ГБР заявило, что вручило Черновол подозрение в убийстве человека.

"Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - заявили в пресс-службе ведомства.

ГБР считает, что 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис Партии Регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса.

В доказательство было опубликовано видео тех событий.

"В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", - говорят в Госбюро.

При обыске дома у Черновол нашли целый арсенал оружия.

Судя по всему Черновол, невзирая на тяжесть статьи, не задержали. После обыска и вручения "пидозры" она дала брифинг прессе возле своего дома.

"Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и не имели права забирать ... У меня здесь живет большая семья, много вещей - обыскивали везде: и подвал, и погреб. У меня сообщение о подозрении - 8 статей. В половине из них наказание-то там от 5 до 15 лет", - рассказала Черновол.



Дело против нее она называет политическими репрессиями.



"Поджигала ли я офис Партии регионов? Да... Причастна я к убийствам? Нет, мои руки не в крови", - заявила экс-нардеп.

Обстановка в день поджога

18 февраля было днем "мирного наступления" майдановцев на Верховную Раду, где оппозиция требовала зарегистрировать законопроект о возвращении к Конституции 2004 года.

Шествие, возглавляемое Тягнибоком, Парубием и другими уперлось на улице Шелковичной в кордоны милиции. Правоохранителей начали забрасывать камнями и зажигательной смесью, те ответили светошумовыми гранатами.

Параллельно драки шли в Мариинском парке и на улице Институтской.

Офис Партии регионов находился по улице Липской, 10 - в пяти минутах ходьбы от Рады. Туда в разгар "мирного наступления", около полудня, и направилась часть "активистов".

Поджог офиса "Партии регионов"

18 февраля 2014 года несколько десятков радикалов в масках забросали офис "Партии регионов" на улице Липской в Киеве камнями и коктейлями Молотова, когда там находились люди.

Участвовала в акции и Черновол.

"Именно отсюда выезжали машины, которые били меня. Именно отсюда шел приказ тем людям, которые хватали Луценко, которые хватали Булатова. То есть даже тут не просто гнездо преступной мафиозной власти, эскадронами смерти тоже руководят отсюда", - говорила она уже изнутри горящего здания.

Окна на первом этаже были закрыты роллетами, но, как установило следствие, Черновол открыла один из них, и в него забросили горючую смесь, от которой на первом этаже, в том числе в коридоре, начался пожар.

Собравшиеся у офиса также подожгли ступени у входа и одну из машин во дворе. Вход в подземный гараж вскрыли и начали выносить аккумуляторы, выбрасывать документы и агитационные листовки.

Около 20 сотрудниц офиса покинули здание под крики "убийцы". "Когда женщины-служащие выходили из здания, с них срывали шапки и украшения", - утверждал тогда регионал Олег Царев.

В офисе остались мужчины - рядовые технические сотрудники офиса. Одного из мужчин пытались отвести на Майдан. Его избили, повели по улице, но он смог вырваться.

Пожарным пришлось не только тушить пожар, но и снимать сотрудников офиса с крыши, которые поливали атакующих водой из брандсбойта.

В коридоре на первом этаже работники ГосЧС обнаружили тело погибшего. Им оказался 57-летний компьютерщик Владимир Захаров. Позже следствием было установлено, что он задохнулся во время пожара.

При этом сразу после гибели мужчины в Партии регионов говорили, что Захарова застрелили, когда он вышел на переговоры с нападавшими.

Майдановцы же всячески старались очернить погибшего уже после его смерти и бездоказательно заявляли, что он погиб, мол, от жадности: пока другие спасались от пожара, он пробрался к сейфу и набил карманы деньгами. Где и отравился угарным газом. То есть как бы виноват он сам, а не радикалы, подпалившие офис, наполненный людьми.

Именно эту "версию" отстаивал, например, главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов, который опубликовал пару лет назад материал "28 героев, отдавших жизни, спасая Майдан 18 февраля 2014 года".

Однако, повторимся, никаких доказательств этой "версии". И самый очевидный мотив ее появления - попытка оклеветать человека уже после его смерти.

Захарова внесли в список "Небесной сотни", однако героем Украины назначать не стали.