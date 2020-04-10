В Харькове в ночь на пятницу, 10 апреля, двое велосипедистов взорвали банкомат и завладели почти двумя миллионами гривен. Однако по горячим следам злоумышленников удалось задержать и вернуть банку украиденные деньги.

Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сегодня ночью, в Харькове, направленным взрывом был взорван банкомат "Приватбанка", вмонтированный в стену супермаркета "Дигма", в котором были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривень",- говорится в сообщении.

По словам замминистра, двое злоумышленников подъехали к банкомату на велосипедах, чтобы скрыть автомобиль, который их ждал неподалеку.

"Благодаря эффективным действиям харьковских полицейских, которые за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками", - добавил замглавы МВД, уточнив, что полиция задержала двух злоумышленников и все украденные деньги изъяты и будут возвращены "ПриватБанку".

По словам Геращенко, задержанных проверяют на причастность к взрывам других банкоматов не только в Харькове, но и по Украине.

Напомним, накануне глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что из-за карантина в Украине сократилось число уличных преступлений.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове взорвали банкомат в жилом доме и забрали все деньги.