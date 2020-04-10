По состоянию на 10 апреля в больницах Украины находятся 923 пациента с коронавирусом, 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 апреля сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

Ляшко уточнил, что в Украине начали тестировать методом ПЦР все случаи пневмонии, всех контактных лиц больных Covid-19 и всех людей, которые вернулись из-за границы до появления симптомов коронавирусной болезни.

По данным Минздрава, из 311 новых случаев коронавируса, зафиксированных в течение последних 24 часов, 13 выявили у детей. За минувшие сутки с коронавирусом в медучреждения попали 75 человек, из них 5 в критическом состоянии. Прирост заболевших за день составил 32%, что соответствует прогнозам Минздрава Украины.

Всего сейчас в больницах находятся 923 пациента с Covid-19, из них 42 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких - 43 человека.

По словам Ляшко, всего за сутки было рассмотрено 862 подозрения на Covid-19, методом ПЦР-тестирования исследовали 2 929 образцов больных с острыми респираторными заболеваниями.

16 человек, в том числе трое детей и один медицинский работник, 9 апреля выписаны из больниц. В течение последних суток умерло 12 человек, инфицированных Covid-19. Общий показатель летальности от коронавируса в Украине на сегодня составляет 3,1% (во всем мире в среднем 6,0%).

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев с Covid-19 зарегистрировано в Черновицкой области (64), Киеве (48), Ивано-Франковской области (36). В целом больше всего случаев коронавируса выявили в Черновицкой области (366), Киеве (348), Ивано-Франковской области (254), Тернопольской области (169), Киевской области (140) и Винницкой области (119).

Видео: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 2 203 человек.