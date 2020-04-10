В России за минувшие сутки в 57 регионах зафиксировано 1 786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране по состоянию на 10 апреля зарегистрировали уже 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За сутки 18 человек скончались, выздоровели 97 человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (1124), наименьшее - в Курской области (1), Республике Дагестан (1) и Кировской области (1). Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва - шесть заболевших.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, министр здравоохранения России сообщил, что люди с ожирением тяжелее переносят коронавирус.

Ранее аналитики McKinsey подсчитали, сколько лет уйдет на восстановление экономики России после коронавируса.