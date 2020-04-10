Совет министров финансов Евросоюза со второй попытки все же смог согласовать план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса.

Об этом в Twitter сообщил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

"Отличное соглашение между европейскими министрами финансов об экономическом ответе коронавирусу: 500 миллиардов евро доступны немедленно. Фонд стимулов, чтобы выйти из кризиса. Европа противостоит серьезности вызова", - написал Брюно Ле Мэр.

Программа должна объединить меры и схемы оказания помощи различным сферам экономики ЕС.

Скриншот: Twitter/ Bruno Le Maire

Напомним, что во время прошлой встречи министры 16 часов обсуждали план восстановления экономики, но не смогли прийти к соглашению из-за разногласий между Нидерландами и Италией.

В тоже время, до сих пор стороны не пришли к согласию относительно выпуска специальных "коронаоблигаций", которые требуют Италия и Испания. Также нет подвижек и по решению проблемы госдолга пострадавших от коронавируса стран ЕС.