Министры финансов стран ЕС согласовали план помощи экономике на 500 млрд евро
Совет министров финансов Евросоюза со второй попытки все же смог согласовать план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса.
Об этом в Twitter сообщил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
"Отличное соглашение между европейскими министрами финансов об экономическом ответе коронавирусу: 500 миллиардов евро доступны немедленно. Фонд стимулов, чтобы выйти из кризиса. Европа противостоит серьезности вызова", - написал Брюно Ле Мэр.
Программа должна объединить меры и схемы оказания помощи различным сферам экономики ЕС.
Скриншот: Twitter/ Bruno Le Maire
Напомним, что во время прошлой встречи министры 16 часов обсуждали план восстановления экономики, но не смогли прийти к соглашению из-за разногласий между Нидерландами и Италией.
В тоже время, до сих пор стороны не пришли к согласию относительно выпуска специальных "коронаоблигаций", которые требуют Италия и Испания. Также нет подвижек и по решению проблемы госдолга пострадавших от коронавируса стран ЕС.