Украина работает над получением принципиального согласия на проведение встречи "Нормандской четверки", а после согласования даты саммита будет обсуждаться формат, в том числе онлайн-режим.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в пятницу, 10 апреля, сообщает "Укринформ".

"Вариант проведения "Нормандского" саммита в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается. Но мы работаем над тем, чтобы в принципе получить согласие всех трех стран, Российской Федерации, Франции и Германии, на проведение такого саммита. И как только мы поймем дату, когда этот саммит может состояться, после этого мы перейдем к обсуждению того, в каком формате он может быть проведен", - сказал Кулеба.

Последний саммит лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. Тогда была достигнута договоренность о проведении следующей встречи ориентировочно через четыре месяца в Берлине.

Напомним, из-за коронавируса впервые в истории прошел виртуальный саммит G20.