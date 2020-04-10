Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который рассказал, как правительство планирует поэтапно отменять карантин, заявил, что не хочет быть премьер-министром.

Об этом он написал в комментариях к своей публикации в Facebook.

Так, один из подписчиков главы МВД под постом о возможном завершении карантина и мерах, которые принимает власть для поддержки жителей страны и бизнеса, уточнил, готовится ли Аваков к премьерству.

"Надеюсь, Бог милует. Мне теперешний премьер (Денис Шмыгаль - Ред.) нравится!" - ответил министр внутренних дел.

Скриншот: Facebook/ Арсен Аваков

Напомним, в начале марта, когда Кабинет министров Украины ушел в отставку, ходили слухи о возможном назначении главы МВД Арсена Авакова премьер-министром.