Аваков заявил, что не хочет быть премьером, потому что ему нравится Шмыгаль
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который рассказал, как правительство планирует поэтапно отменять карантин, заявил, что не хочет быть премьер-министром.
Об этом он написал в комментариях к своей публикации в Facebook.
Так, один из подписчиков главы МВД под постом о возможном завершении карантина и мерах, которые принимает власть для поддержки жителей страны и бизнеса, уточнил, готовится ли Аваков к премьерству.
"Надеюсь, Бог милует. Мне теперешний премьер (Денис Шмыгаль - Ред.) нравится!" - ответил министр внутренних дел.
Скриншот: Facebook/ Арсен Аваков
Напомним, в начале марта, когда Кабинет министров Украины ушел в отставку, ходили слухи о возможном назначении главы МВД Арсена Авакова премьер-министром.