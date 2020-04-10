Всех пациентов в Украине, у которых обнаружена пневмония, будут тестировать на наличие коронавирусной болезни. А если врачи вам отказывают в тестировании на коронавирус, необходимо звонить на телефон горячей линии Минздрава.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 10 апреля.

"С сегодняшнего дня мы тестируем все случаи пневмонии у больных, которые находятся в инфекционных больницах, а также больницах другого профиля", - отметил замминистра.

Кроме того, в ходе брифинга он рассказал, что в Украине есть 48 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые пока не задействованы и ожидают массового поступления пациентов. "В целом это 2,7% от всех подготовленных аппаратов", - добавил заминистра.

Ляшко отметил, что на утро 10 апреля в критическом состоянии находятся пять человек, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки был совершено 961 выезд мобильных бригад для забора образцов для проведения ПЦР-исследований. По результатам этих выездов было отобрано 1 880 образцов.

Как сообщала "Страна", на утро 10 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 2 203 человек.

Напомним, по словам Ляшко, Украина может обойти пик коронавируса 14 апреля.