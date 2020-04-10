Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в столице Чехии - Праге.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Так, в российском Следственном комитете утверждают, что действия властей Праги по снятию с постамента статуи Конева "грубо нарушили обязательства Чехии перед Россией". Также в СК РФ считают, что Чехия сносом памятника Коневу "продемонстрировала пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом".

Отметим, что после демонтажа памятника министр обороны России Сергей Шойгу написал письмо чешскому министру обороны Лубомиру Метнару и потребовал вернуть Москве снесенный памятник.

Скриншот: t.me/rian_ru

Напомним, что в прошлом году в Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику Коневу, протестуя против его переноса.