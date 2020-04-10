Неделю назад Минздрав утвердил единый протокол лечения коронавируса Covid-19 в Украине. В нем было прописано, какие препараты и при каких симптомах должны назначаться пациентам.

Но практика пока показывает, что рекомендованных МОЗ препаратов не хватает, а в регионах, медики работают, в том числе, и по собственным протоколам.

Собрали информацию, как и чем сейчас лечат Covid-19 в украинских больницах.

Как лечат депутатов: "Плаквенил", "Сумамед" и антибиотики

Ранее мы уже писали о том, как лечились народные депутаты. Сергей Шахов из группы "Доверие" рассказал, что основными препаратами были "Плаквенил" и "Сумамед", а также пакет антибиотиков на сумму около 3 тысяч гривен, некоторые из которых подошли, некоторые - нет.

"Плаквенил", который обошелся депутату в 1252 гривны, это противомалярийный препарат с действующим веществом гидроксихлорохин. Он принимал его пять дней по две таблетки. "Сумамед" - антибиотик с действующим веществом Азитромицин.

Сергей Шахов

При этом по словам Шахова, медики не требовали оплатить препараты, но он сам настоял на оплате. После 8 дней пребывания в Александровской больнице его уже выписали.

Вылечился и нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Он попал в больницу 21 марта. Свой план лечения депутат подробно описал в соцсети.

"Лечили: "Плаквенил" 10 дней 2 пилюли в день, "Азицин" 1 пилюля в день, "Амброксол" 3 пилюли в день, "Лоратадин" 1 пилюля на ночь. Антибиотик "Меронем" 3 раза в день внутривенно, ингаляции "Лаферобион", температуру сбивали парацетамолом. Совет от пациента с опытом: только начинаются симптомы – сразу обращайтесь к доктору! Не занимайтесь самолечением", – написал Горбенко.

Руслан Горбенко

"Азицин" - еще один антибиотик на основе азитромицина. "Амброксол" - лекарство от кашля. "Лоратадин" - противоаллергический препарат. "Меронем" - антибиотик, действующее вещество Меропенем. "Лаферобион" - иммуномодулятор на основе интерферона.

Еще один члена фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса также лечили "Плаквенилом" и "Сумамедом". Платить за лечение депутату пришлось после выхода из реанимации. До этого больница обеспечивала его своими лекарствами.

Владимир Ватрас

По его словам, лечение пневмонии может обойтись в среднем около $100 в сутки и занять до 10 дней.

Что происходит в регионах

Сумская область 8 апреля получила 73 упаковки противомалярийного "Плаквенила" (4 380 таблеток), которых должно хватить на лечение 365 человек.

В управлении здравоохранения области отмечали, что из-за побочных действий препарат рекомендован для лечения лиц со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания. Пока в регионе его прописали только одной тяжелобольной.

Главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая рассказала, что также при лечении Covid-19 применяли "Делагил" (еще один малярийный препарат на основе протокольного вещества хлорохина - Ред).

Что касается оплаты лекарств, то первым больным коронавирусом в Сумской области основном назначали симптоматическое лечение и некоторые из пациентов все покупали за свой счет. Сейчас больных, как заявляет Троцкая, обеспечивает государство - кроме витаминов, пробиотиков и нескольких сопутствующих препаратов.

В Бердичеве Житомирской области, где на утро 10 апреля подтвердилось 15 случаев инфицирования, по данным ТСН, в наличии есть две упаковки "Плаквенила", которого хватит на восемь человек. Местные врачи решают, назначать ли его пациентке, которая находится в тяжелом состоянии.

Также родственники заболевших сообщали, что им прописывают антибиотики за свой счет. На них уходит до 5 тыс грн ежедневно. Впоследствии лекарства начали выдавать.

9 апреля в Одессу поступили 15 упаковок "Плаквенила" от Минздрава (по 60 таблеток каждая).

В Винницкой области инфекционные больницы обеспечены антибиотиками, а противомалярийных препаратов, которые рекомендовали в МОЗ, не было. На 9 апреля в Винницкой инфекционной больнице было две упаковки лекарств от малярии, которые подарили неизвестные спонсоры. Этого хватит на троих больных.

Региональные медики утвердили и собственный протокол, в который кроме противомалярийных внесли и лекарства, которые применяют при лечении ВИЧ/СПИД. В частности, их прописывали двум тяжелым пациентам, которых удалось спасти. Но эти лекарства практически не найти в аптеках.

На следующий день после утверждения протокола МОЗ в регионы Украины из Киева направили 2 250 упаковок "Плаквенила" (750 остались в столице). В Минздраве отмечали, что "Плаквенил" применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни и не рекомендуют покупать без рецепта врача.

Антималярийные препараты

Также на днях глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина получит дополнительные 320 тысяч таблеток антималярийного препарата. По его словам, необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз". Этого хватит на лечение более 22 тысяч пациентов. В министерстве отметили, что он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.

При этом некоторые страны начали отказываться от противомалярийных препаратов из-за побочных эффектов, которые они вызывают.

Например, в Швеции отказались использовать хлорохин, который Трамп назвал "божьим даром" из-за серьезных побочек в виде спазмов, мигрени, потери зрения. Великобритания призвала не использовать хлорохин до завершения клинических испытаний, поскольку до сих пор нет убедительных доказательств, что препарат помогает при Cоvid-19.

А глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что противомалярийные препараты нельзя использовать самостоятельно, поскольку такое самолечение опасно побочными эффектами.