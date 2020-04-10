Российской экономике может понадобиться около трех лет на восстановление. Фото: Pixabay

Чтобы восстановиться после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, российской экономике может понадобиться около 3 лет. 

Об этом со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании McKinsey & Company "Влияние Covid-19 на российскую экономику" пишет РБК.

Предполагается, что при негативном сценарии развития ситуации с коронавирусом российская экономика в 2020 году рухнет на 10,2%. А возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года. 

Однако аналитики рассматривают и другой - базовый - сценарий развития ситуации. При нем коронавирус и его распространение приведет к снижению экономики РФ всего на 3,8%. Тогда на ее восстановление понадобится всего лишь около года - уже к середине 2021 она вернется на докризисный уровень. 

Напомним, по мнению экспертов, после завершения пандемии коронавируса мировая экономика вернется к докризисному уровню лишь через два года.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.