Чтобы восстановиться после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, российской экономике может понадобиться около 3 лет.

Об этом со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании McKinsey & Company "Влияние Covid-19 на российскую экономику" пишет РБК.

Предполагается, что при негативном сценарии развития ситуации с коронавирусом российская экономика в 2020 году рухнет на 10,2%. А возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года.

Однако аналитики рассматривают и другой - базовый - сценарий развития ситуации. При нем коронавирус и его распространение приведет к снижению экономики РФ всего на 3,8%. Тогда на ее восстановление понадобится всего лишь около года - уже к середине 2021 она вернется на докризисный уровень.

Напомним, по мнению экспертов, после завершения пандемии коронавируса мировая экономика вернется к докризисному уровню лишь через два года.