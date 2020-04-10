В Соединенных Штатах зарегистрировано 465 750 случаев коронавируса и 16 684 связанных с ним случаев смерти. За последние сутки зарегистрировано около 1 600 смертей из-за коронавируса, что гораздо ниже, чем в предыдущие два дня.

Об этом сообщает CNN.

По официальным данным, количество новых случаев заражения - около 33 000, выздоровели и были выписаны из больниц - 25 960 пациентов. Коронавирус выявлен во всех 50 штатах, округе Колумбия и других территорий США. Вайоминг - единственный штат, где нет смертельных случаев от коронавируса.

В Нью-Йорке за сутки зарегистрировано 7 521 новый случай коронавируса и 518 новых случаев смерти. Общее количество зараженных в городе выросло до 87 725 и 4 778 человек умерли.

Согласно официальной статистике, в одном только Нью-Йорке было больше инфицированных, чем во всем Китае, где, по данным Национальной комиссии здравоохранения, зарегистрировано 81 907 случаев заболевания.

Как сообщала "Страна", "Аль-Каида" и ИГИЛ объявили коронавирус воином Аллаха, который мощным цунами обвалил экономику США.