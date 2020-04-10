В Украине пика заболеваемости коронавирусной инфекции Covid-19 14-15 апреля не будет. Украинцы вполне возможно обойдут пик эпидемии, если продолжат соблюдать карантинные меры.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на владу".

"Мы можем его (пик эпидемии – Ред.) обойти, если будем соблюдать карантинные меры. До введения карантинных мероприятий, пик ожидался на 14 апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14 апреля пика у нас не будет.

Сейчас мы сравниваем все страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи... Украина позднее всех дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от 1000 до 10 000", - сказал Виктор Ляшко.

Смотрите главного санврача с отметки 16.00.

Ранее в Минздраве объяснили, почему рано думать о снятии карантина в Украине.

Напомним, на утро 10 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 2 203 человек.

Также стало известно, что в Украину ввезут препарат для лечения коронавируса, о побочных эффектах от которого говорят во многих странах.