В пятницу 10 апреля "Эпицентр" работает, несмотря на запрет. Фото: "Страна"

Несмотря на запрет Кабмина, утвержденный накануне, магазины "Эпицентр" продолжают работать. В частности, не закрылся строительный супермаркет в Броварах. 

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны". 

"Эпицентр" сегодня работает, несмотря на то, что магазины стройматериалов вычеркнули из списка разрешенных объектов торговли во время карантина.

В этом убедился журналист "Страны", который утром побывал в "Эпицентре" в Броварах. При этом часть полок с товарами ограждено лентой с пометкой, что их можно купить только он-лайн, но в реальности все пробивается на кассе", - идет речь в сообщении.

 

Эпицентр 10 апреля

Эпицентр 10 апреля

Эпицентр 10 апреля

Эпицентр 10 апреля

Эпицентр 10 апреля

Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

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