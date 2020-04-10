"Эпицентр" в Броварах работает, несмотря на запрет Кабмина. Фоторепортаж "Страны"
Несмотря на запрет Кабмина, утвержденный накануне, магазины "Эпицентр" продолжают работать. В частности, не закрылся строительный супермаркет в Броварах.
Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".
"Эпицентр" сегодня работает, несмотря на то, что магазины стройматериалов вычеркнули из списка разрешенных объектов торговли во время карантина.
В этом убедился журналист "Страны", который утром побывал в "Эпицентре" в Броварах. При этом часть полок с товарами ограждено лентой с пометкой, что их можно купить только он-лайн, но в реальности все пробивается на кассе", - идет речь в сообщении.
Фото: "Страна"
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.