Несмотря на запрет Кабмина, утвержденный накануне, магазины "Эпицентр" продолжают работать. В частности, не закрылся строительный супермаркет в Броварах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

"Эпицентр" сегодня работает, несмотря на то, что магазины стройматериалов вычеркнули из списка разрешенных объектов торговли во время карантина.

В этом убедился журналист "Страны", который утром побывал в "Эпицентре" в Броварах. При этом часть полок с товарами ограждено лентой с пометкой, что их можно купить только он-лайн, но в реальности все пробивается на кассе", - идет речь в сообщении.

Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.