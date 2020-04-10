Глава финансового Комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев рассказал, что 10 апреля все правки по так называемому "антиколомойскому" закону сформируют в таблицу, а каждую поправку, которых уже более 16 000, по отдельности рассматривать не будут.

В комментарии "Стране" Германцев рассказал про способ не затягивать принятие во втором чтении законопроекта о банках, который запрещает возврат национализированных банков прежним владельцам (в том числе "Приватбанка" - бизнесмену Игорю Коломойскому - Ред).

По словам Гетьманцева, они не будут нарушать регламент, но понятно, что к понедельнику закон не готов к голосованию. "Мы не будем голосовать от правки до правки. Будем формировать блоками как-то, пока есть несколько вариантов, но я не буду озвучивать их", - отметил глава профильного комитета Верховной Рады.

Как сообщала "Страна", Украина может получить первый транш МВФ в размере $4 млрд после принятия "антиколомойского закона".

Напомним, "антиколомойский" законопроект могут попытаться принять без рассмотрения 16 тысяч поправок.

Также стало известно, что в "Слуге народа" решили занести 16 тысяч правок к "антиколомойскому" закону в Книгу рекордов Украины.