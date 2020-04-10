Карантин, введенный в Украине в связи с распространением коронавируса, могут начать снимать в конце апреля или мае. Полностью ограничения хотят отменить к лету.

Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, говорить о конкретных сроках завершения карантина точно сейчас не может никто - сложно предсказать ход эпидемии.

"Могу, тем не менее, предположить - и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе - к лету", - написал глава МВД.

По словам Авакова, правительство надеется и делает все для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля.

"В ряде этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших... Во второй половине мая", - написал Аваков.

Тем не менее, по его словам, решать, когда закончится карантин, можно будет только в конце этого пути, а не посередине.

Скриншот: Facebook/ Арсен Аваков

Напомним, недавно жителей Киевской области попросили на выходных не выходить из дома, иначе - карантин до осени.

Также мы писали, что премьер Шмыгаль опроверг отмену карантина в апреле. Продлят до мая.