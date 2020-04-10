В онлайн-уроке по истории снова допустили ляп в исторических периодах и названиях, заявив что Иван Грозный развязал не Ливонскую войну, а Ливанскую.

"Кроме этого, в этот период, в 58 году Царь иван Грозный начинает так называемую Ливанскую войну. Эта была война с Ливанским орденом. И основная идея ее была в том, чтобы Россия получила выход к Балтийскому морю. Это было чрезвычайно полезно", - ведет онлайн-урок молодой преподаватель.

Отметим, что война называлась Ливонской и орден тоже был Ливонский. Это крупнейшая война России 16 века. Длилась она с 1558 по 1583 год. Боевые действия велись в основном на территории современных Эстонии, Латвии, Белоруссии и Северо-Западной России. В результате Ливонской войны закончил свое существование Ливонский орден, а сама война способствовала образованию Речи Посполитой.

Журналистка Елена Скидан недоумевает, что это за война такая "Ливанская" в раннем средневековье?

"Что за геополитический "орешек" - Ливанский орден? Как Ливан связан с Балтийским морем? Что за Россия при Иване Грозном? Выключите вы эту телешколу позора", - пишет Скидан.

Фото: FB\Елена Скидан

Ранее в Евросолидарности предложили вести онлайн-уроки истории Парубию, а английский - Порошенко.

Также "Страна" писала, как в онлайн-уроке по истории для 5 класса нашли ошибку. Видео.