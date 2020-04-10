В Украине, на утро 10 апреля зафиксировано уже 2 203 случая коронавирусной болезни. А вчера, 9 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 1 892. Всего же за минувшие сутки в стране зафиксировано 311 новых случая заражений.

Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 10 апреля в Украине 2 203 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 119 случаев;

Волынская область - 41 случай;

Днепропетровская область - 52 случая;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 41 случай;

Закарпатская область - 56 случаев;

Запорожская область - 54 случая;

Ивано-Франковская область - 254 случая;

Кировоградская область - 82 случая;

г. Киев - 348 случаев;

Киевская область - 140 случаев;

Львовская область - 82 случая;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев;

Одесская область - 46 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ровенская область - 85 случаев;

Сумская область - 63 случая;

Тернопольская область - 196 случаев;

Харьковская область - 6 случаев;

Херсонская область - 27 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черновицкая область - 366 случаев;

Черкасская область - 86 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля 2020 в Центр поступило 862 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 8 763 сообщения о подозрении на Covid-19.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина сражается с грозной болезнью.

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