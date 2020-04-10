Сегодня, 10 апреля, в 09:00 в Верховной Раде состоится заседание глав фракций со спикером Дмитрием Разумковым.

Об этом сообщает журналист "Страны".

Под Верховной Радой сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко рассказал журналистам, что на заседание глав фракций приглашали премьера Дениса Шмыгаля и нынешнего министра финансов Сергея Марченко.

Так же, по его информации, сегодня на заседании будут рассматривать только вопросы изменений в бюджете.

Напомним, на днях была опубликована новая версия правок в госбюджет-2020.

Также мы писали, что в МВФ довольны принятыми в Украине законами, но теперь ждут изменений в бюджете.

Ранее экс-министр финансов Уманский рассказал, как из бюджета через НДС воруют по 10 миллиардов в месяц.