Экс-нардеп Татьяна Черновол, которая вместе с людьми в масках объявила ультиматум президенту Владимиру Зеленскому, рассказала про обыски в своем доме.

Черновол показала решение Печерского районного суда Киева о проведении обысков дома № 44А по адресу Киевская область Бориспольский район, с. Гора, ул. Мичурина со всеми имеющимися придомовыми территориями и сооружениями, которые относятся к территории данного домовладения, которое по праву частной собственности принадлежит Черновол Николаю Ивановичу, и где проживает сама экс-нардеп.

Далее в документе говорится о том, что Черновол 18 февраля 2014 года, действуя с группой лиц, причинила смерть Владимиру Захарову путем поджога закрытого здания бутылками с горючей воспламеняющейся жидкостью. Это произошло по улице Липской, 10. Здесь был офис Партии регионов.

Обыск проводится с целью фиксации ведомостей о данном правонарушении.

"Приехал ко мне спецназ по делу Майдана", - дописала позже Черновол.

Фото: Татьяна Черновол/facebook

Как сообщала "Страна", Черновол показала свои травмы после того, как ее выгнали с брифинга ГБР, и заявила, что ей нужна операция.

В МВД говорят, что не знают, кто такая Татьяна Черновол, которая записывает видео с автоматом Калашникова от министра Авакова.