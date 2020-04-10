В Минздраве работает горячая линия, где принимают все обращения по поводу отказов в тестировании на Covid-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть".

"У нас работает горячая линия в Минздраве, которая принимает все обращения по поводу отказов в тестировании. 7 апреля таких обращений на линию министерства здравоохранения было 42, 8 апреля - 11. Все эти обращения обрабатываются, мы создали отдельную команду, которая звонит напрямую заявителю, а также главному врачу или семейному врачу, который мог отказать, и непосредственно руководителю департамента здравоохранения. Каждый конкретный случай сейчас подробно рассматривается, и мы принимаем определенные управленческие решения".

Телефон горячей линии - 1545. Киев и Киевская область - 103, 0-800-50-52-01, (04563) 10-0-46, (0456) 31-00-46.

Виктор Ляшко про горячую линию Минздрава - на 08:10.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 9 апреля в Украине подтверждены 1 892 случаев Covid-19.

В мире 1 596 253 случая заболевания, 355 394 человека выздоровели и 95 386 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Киевские супермаркеты снизят цены на продукты первой необходимости.

Также Ляшко рассказал, что не нашел нарушений в работе медиков Николаева.